GB, uccisa ex deputata euroscettica Ann Widdcombe: arrestato 26enne

Un uomo è stato arrestato in Inghilterra con l’accusa di omicidio dell’ex parlamentare Ann Widdcombe, 78 anni, trovata morta ieri nella sua casa di Haytor, nel Devon

Lo ha riferito la polizia del Devon e della Cornovaglia. Le forze dell’ordine, riporta il Guardian, hanno confermato l’arresto di un cittadino britannico di 26 anni in un’abitazione di Newton Abbott, a meno di 16 chilometri dalla casa della Widdcombe, la cui morte è stata comunicata oggi dalle autorità. L’uomo è attualmente in custodia cautelare mentre le indagini proseguono.

Widdecombe, ex ministra dei conservatori e ora portavoce di Reform Uk, è stata deputata eletta nel collegio di Maidstone, nel Kent, per 23 anni.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha definito l’omicidio una “notizia sconvolgente”, mentre la leader conservatrice Kemi Badenoch si è detta “sconvolta” dall'”orribile” incidente.

In una conferenza stampa a Exeter, il vice capo della polizia Matt Longman ha affermato che, al momento, le forze dell’ordine non ritengono che l’omicidio sia di matrice politica e, dopo un primo consulto con gli agenti antiterrorismo, hanno escluso un movente terroristico.

“Siamo nelle fasi iniziali dell’indagine, quindi al momento non escludiamo alcuna ipotesi”, ha dichiarato Longman aggiungendo che “non ho elementi che mi facciano pensare a un crimine a sfondo politico”.

Farage: “Widdecombe donna straordinaria e di sani principi”

Il leader di Reform UK, Nigel Farage, ha diffuso un videomessaggio sui social in cui descrive la portavoce del suo partito trovata morta ieri nella sua casa, come una donna “straordinaria”, “notevole e di sani principi”. Afferma di essere “profondamente, profondamente addolorato per le circostanze della sua morte”, aggiungendo che lei “non avrebbe fatto del male a una mosca”.

“Era gentile con tutti. Francamente, era una persona che ha dedicato la sua vita al servizio pubblico, alla lotta per le cose in cui credeva”, afferma, “la nostra nazione è un posto molto, molto più povero senza di lei. Reform UK è certamente un posto molto peggiore senza di lei”. Farage ha aggiunto che si aspettata di incontrarla nei prossimi giorni.

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