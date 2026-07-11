Malore nel sonno, Marco Samuele muore a 21 anni

FRANCAVILLA AL MARE – Si dovrà attendere ancora per conoscere le cause della morte di Marco Samuele, il 21enne deceduto nella notte tra martedì e mercoledì nella sua abitazione di via Antonello D’Aquino.

A fare la drammatica scoperta è stata la madre del ragazzo. Nella mattinata di ieri ha cercato di svegliarlo, ma senza ottenere alcuna risposta. Immediata la richiesta di aiuto al 118: il personale sanitario, giunto sul posto insieme ai carabinieri, ha tentato inutilmente di rianimare il giovane. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo.

Marco Samuele era uno studente universitario molto conosciuto in città. In passato aveva praticato calcio e, secondo quanto emerso, non aveva mai evidenziato particolari problemi di salute. La sua scomparsa lascia nel dolore i genitori e il fratello maggiore. […]

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