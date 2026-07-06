Francia, furto con scasso al museo Lalique: rubati gioielli per milioni di euro

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Francia, furto con scasso al museo Lalique

Il museo del vetro Lalique, nella cittadina di Wingen-sur-Moder, in Alsazia, ha annunciato di essere stato vittima di un furto con scasso, durante il quale i responsabili avrebbero rubato gioielli per un valore di “diversi milioni” di euro, secondo una fonte vicina all’inchiesta.

“Sono stati rubati circa venti gioielli. Il valore della refurtiva è ancora in fase di valutazione, ma potrebbe raggiungere diversi milioni di euro, probabilmente intorno ai quattro milioni”, ha dichiarato la fonte. Su Instagram il museo ha dichiarato che le immagini sono state già visionate dalla Gendarmeria e ha annunciato che “resterà chiuso nei prossimi giorni per consentire di predisporre una riapertura in piena sicurezza, sia per il personale sia per i visitatori”.

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