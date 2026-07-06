Attacco con coltello in Francia, 3 feriti: sudanese fermato dalla polizia

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Attacco con coltello in Francia, 3 feriti

Un richiedente asilo sudanese ha accoltellato 3 persone a Clermont-Ferrand, in Francia

L’uomo ha anche minacciato altri cinque passanti ed ha tentato di accoltellare un poliziotto al collo, ma è stato poi colpito dagli agenti, in modo non grave. L’aggressore, che è già noto alla giustizia clermontese, è stato arrestato ieri e trasportato all’ospedale Gabriel-Montpied. Non è in pericolo di vita.

VISEGRAD SU X: “Una serie di attacchi da parte di migranti sudanesi ha recentemente sconvolto l’Europa, incluso un tentativo di decapitazione a Belfast. Sempre più richiedenti asilo sudanesi sono previsti in arrivo in Europa man mano che la guerra civile in quel paese è entrata nel suo 4° anno e molti rifugiati interni stanno perdendo la speranza di poter tornare alle loro case a breve.

Grandi parti del paese sono sotto il controllo della Confraternita Musulmana, che è strettamente alleata con le Forze Armate Sudanesi sotto il generale Al-Burhan. Il generale sta combattendo la guerra civile contro l’ex alleato Hemedti e le sue Forze di Supporto Rapido.

La propaganda islamista e le chiamate alla violenza estremista sono aumentate nelle aree controllate dalla Confraternita Musulmana durante la guerra civile.”
https://x.com/visegrad24/status/2073832459095912653

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