L’olimpionico Pizzolato condannato a 5 anni per violenza sessuale

Il pesista Antonino Pizzolato è stato condannato dal tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di carcere per violenza sessuale. L’atleta avrebbe abusato di una turista finlandese la notte del 22 luglio 2022. Con l’olimpionico, medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, sono stati giudicati colpevoli anche tre suoi amici che erano con lui quella notte.

La sentenza

Le violenze sarebbero state consumate nell’estate del 2022. La sera del 22 luglio la denunciante, una finlandese di 27 anni, insieme a due sue amiche incontra Pizzolato e la sua compagnia in un ristorante del centro storico di Trapani. Il gruppo passa la serata sul lungomare della città fino a quando due delle ragazze decidono di rientrare in albergo. La giovane di 27 anni, invece, segue Pizzolato e i suoi amici in un residence.

Qui sarebbero avvenute le violenze sessuali terminate solo quando la vittima, in lacrime, avrebbe chiesto di essere accompagnata in albergo dalle sue compagne. La 27enne presenterà denuncia ai carabinieri l’indomani. Secondo la pm, durante il dibattimento non sarebbe emerso alcun elemento “in grado di provare l’esistenza di un consenso” da parte della donna.

Chi è l’atleta olimpico

Pizzolato, 30 anni, è originario di Castelvetrano (Trapani) ed è un’atleta delle Fiamme oro. Dopo aver vinto due medaglie d’oro nel sollevamento pesi agli Europei del 2019 e del 2021, ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella categoria 81 chili e si è ripetuto ai Giochi di Parigi 2024 negli 89 chili.

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