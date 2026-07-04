Violenza sessuale su 15enne, ecuadoriano condannato a 6 anni e quattro mesi

Il tribunale ha inflitto la pena a un quarantenne ritenuto responsabile degli abusi avvenuti nella Tuscia nel 2024

È stato condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione un quarantenne di origine ecuadoriana, residente nel Viterbese, riconosciuto colpevole di violenza sessuale pluriaggravata nei confronti di una ragazza che all’epoca dei fatti aveva 15 anni. La sentenza è stata pronunciata dal collegio del Tribunale di Viterbo, che ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura al termine della requisitoria.

Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, gli episodi risalgono all’inverno del 2024 e si sarebbero verificati in un borgo della Tuscia. Gli abusi sarebbero avvenuti in un parcheggio nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, quando l’uomo avrebbe approfittato dello stato di alterazione della ragazza, provocato dall’assunzione di alcol.

La giovane, che oggi ha 17 anni, si è costituita parte civile nel procedimento. Il tribunale le ha riconosciuto una provvisionale immediatamente esecutiva di 10 mila euro.

Determinanti ai fini della decisione sono state le testimonianze dei fratelli della vittima e il racconto della ragazza, che trovò il coraggio di confidare quanto accaduto alla psicologa della scuola, facendo così partire le indagini.

Nel corso del dibattimento è inoltre emerso che l’imputato avrebbe tentato di convincere la famiglia della giovane a ritirare la denuncia.

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