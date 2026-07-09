Salerno, botte a una turista e violenza sessuale: arrestato straniero

Nella nottata dell’8 luglio, la Polizia di Stato, con personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, coadiuvato da militari dell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, ha tratto in arresto, nella flagranza di reato, un cittadino straniero, gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale e lesioni personali.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura relativa a un’aggressione in atto nei pressi della Villa Comunale. Giunti tempestivamente sul posto, gli equipaggi della Sezione Volanti hanno individuato tre giovani turiste straniere che presentavano evidenti segni di colluttazione. A breve distanza, gli operatori hanno rintracciato e bloccato il presunto aggressore, che stava tentando di allontanarsi alla vista delle Forze di Polizia.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dei fatti, l’uomo avrebbe seguito una delle giovani, appena maggiorenne, per poi aggredirla, baciandola contro la sua volontà, palpeggiandola e ponendo in essere ulteriori atti di natura sessuale.

Al tentativo di intervento delle amiche della vittima, il soggetto avrebbe reagito con violenza, colpendo una delle ragazze al volto e provocandole lesioni, prima di essere definitivamente bloccato dagli operatori intervenuti. Al termine degli adempimenti di rito e dei rilievi foto-segnaletici, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Salerno, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

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