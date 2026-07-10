Le civiltà non muoiono per omicidio ma per suicidio. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 11 luglio 2026

LE CIVILTÀ NON MUOIONO PER OMICIDIO, MA PER SUICIDIO

Come morire senza reagire.

PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 11 luglio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Il 30% della popolazione italiana è manipolata dalla propaganda politica e mediatica, colonna portante del regime totalitario.

Il 15% è critica è reattiva, ma in modalità errata.

Il restante 55% della popolazione segue la corrente e, come una banderuola, va dove la porta il vento.

Così siamo sempre più vittime della tirannia.

Ospiti di questa puntata di Piazza libertà, il programma condotto da Armando Manocchia, saranno Cosimo Massaro e Gabriele Sannino, due scrittori che, quando non anticipano gli avvenimenti, li colgono prima di altri e cercano di comunicarlo ai lettori.