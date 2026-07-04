TRUFFA E FALSO IDEOLOGICO DA PARTE DELLO STATO?

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 4 luglio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Armando Manocchia, con l’ingegner Claudio CAPOZZA, l’avvocato Emanuele DALLA PALMA e Giorgio MARCON parla di METROLOGIA LEGALE, ovvero di quella branca della scienza metrologica gestita dalle Pubbliche Autorità che dovrebbe garantire l’affidabilità e l’imparzialità delle misurazioni in contesti commerciali, di salute pubblica, sicurezza e ambientali.

In questa puntata viene spiegato che vanno regolamentati non solo strumenti e apparecchiature come gli autovelox e gli etilometri – per il rispetto dei limiti di velocità e per la sicurezza stradale – ma anche gli strumenti medicali e, non ultimi, i contatori di gas/luce/acqua, il cui scopo principale sarebbe quello di assicurare una leale concorrenza tra le imprese e tutelare i cittadini, i cd consumatori, clienti, fruitori, pazienti, tutti gli utenti, senza trattarli da Utonti.

Attualmente, gli etilometri e gli autovelox appaiono, più che altro, come due diavolerie che, attraverso il falso ideologico e la truffa, servono allo Stato e ai Comuni a fare cassa.

Inoltre, leggi illegittime come il de-cretino del Ministro Salvini sull’etilomentro – una legge contro la legge di Henry, Widmark e Unionale – hanno il duplice scopo di punire e di fare bancomat.

E’ acclarato che certuni, quando vanno al Governo, pensano di diventare Apostoli… ma un decreto amministrativo non può sostituire la scienza metrologica, né può modificare le leggi fisiche, non può derogare agli standard del Sistema Internazionale delle Misure (SI), né tanto meno può creare ‘valori fissi’ contrari alla realtà scientifica.

Confidiamo di trovare un parlamentare di opposizione che si renda disponibile per fare una interrogazione parlamentare su quello che, secondo noi, si potrebbe configurare come truffa e falso ideologico da parte dello Stato.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

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