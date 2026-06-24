La NATO combatterà “fino all’ultimo ucraino”? PIAZZA LIBERTA’, puntata di mercoledì 24 giugno 2026

“La NATO combatterà fino all’ultimo ucraino morto?”

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di mercoledì 24 giugno 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Con Carmen Tortora, ricercatrice, e il professor Leonardo Dini, filosofo, Armando Manocchia propone agli ascoltatori un’analisi politico-militare che consente di identificare lo stato dell’arte e le relazioni tra l’Occidente unito e la Russia.

L’inquietante allargamento a Est da parte della Nato, che si da per scontato, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ed ha determinato l’Operazione Militare Speciale della Russia che, contrariamente alla propaganda dei ‘volenterosi’ guerrafondai, non ha nessuna intenzione di prendersi parte dell’Ucraina – pur avendone tutto il diritto – dal momento che Kiev ha rotto il Patto per cui gli era stato donato da Lenin il 70/80% dell’attuale territorio ucraino.

Questa è una guerra tra due visioni diverse del mondo: da una parte l’Occidente, e cioè il mondo unipolare preteso dagli Usa, che continua ad usare il diritto della forza contro la forza del diritto e dall’altra la Russia, che sostiene un sistema multipolare, il potere statale, le aziende nazionali ed i valori tradizionali.

In questo scenario, la Ue è relegata al suicidio con il doppio ruolo di Main Sponsor e spettatrice pagante in Ucraina.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

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