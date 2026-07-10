“Non riconosco l’autorità italiana”, camionista polacco forza posto di blocco

TRENTO – “Non riconosco le leggi della Repubblica italiana né l’autorità delle forze dell’ordine”. Con queste parole un camionista polacco di 48 anni, alla guida di un autoarticolato, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di esibire i documenti dopo essere stato intercettato dalla Polizia locale di Trento nei pressi dell’Interporto doganale.

L’uomo ha forzato un posto di blocco ieri tardo pomeriggio, costringendo gli agenti a un inseguimento durato diversi chilometri prima di essere bloccato. Una volta fermato, il conducente ha ostruito la carreggiata per circa mezz’ora e ha opposto resistenza anche durante le procedure di fotosegnalamento in comando.

Il quarantottenne è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. All’autista sono state inoltre contestate numerose violazioni del Codice della strada e irregolarità sui documenti del trasporto internazionale di merci, per un totale di 2.500 euro di sanzione già saldata in mattinata dalla società di trasporti titolare del mezzo oltre al fermo amministrativo dell’autoarticolato. (ANSA)