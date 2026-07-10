Tifoso aggredito dopo il selfie negato: daspo di un anno al calciatore dell’Hellas Verona

VERONA – Gift Orban, nigeriano 23enne dell’Hellas Verona dell’Hoffenheim, per 12 mesi non potrà accedere a impianti e manifestazioni sportive perché colpito da daspo. Il provvedimento è stato emesso dalla Questura di Verona dopo che, il 19 aprile, fuori dal Bentegodi il calciatore era stato protagonista di momenti di forte tensione con alcuni tifosi dopo aver negato un selfie.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dalla digos quel giorno Orban era stato fermato da alcuni tifosi mentre lasciava lo stadio Bentegodi, a bordo della sua auto, dopo la partita di Serie A tra Hellas e Milan. Nel parcheggio accanto alla palazzina Masprone un tifoso gli aveva chiesto di scattare un selfie e il 23enne aveva reagito in modo stizzito. Ne era nata una situazione di tensione, culminata con l’aggressione da parte del calciatore a un tifoso, nella quale era rimasto coinvolto anche un adolescente. Il calciatore è quindi stato colpito da un daspo di un anno da cui è però escluso l’accesso agli impianti sportivi per esercitare l’attività professionale.

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