La Nuova Energia. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 27 giugno 2026

ImolaOggi CRONACA, In risalto, PIAZZA LIBERTA'

LA NUOVA ENERGIALow Energy Nuclear Reactions (LENR)

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 27 giugno 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta
OSPITE di Armando Manocchia è lo scienziato Francesco Celani, fisico e ricercatore.

Attualmernte, le fonti energetiche sono quelle che derivano dall’aria come l’energia eolica; dall’acqua tramite le centrali elettriche o mareomotrici; l’energia solare con i pannelli solari o fotovoltaico; la geotermia, energia derivante dalla terra; l’energia chimica, che deriva dai combustibili fossili come carbone, petrolio e metano; poi ci sono le biomasse cioè il legno, gli scarti agricoli e forestali, le deiezioni di animali ed i rifiuti organici urbani e, ultimo ma non ultimo, il nucleare.

In questa puntata viene affrontato il tema dei temi: senza energia non ci sarebbe vita sul pianeta terra.
La Low Energy Nuclear Reactions (LENR) è prodotta tramite reazioni nucleari a bassa energia (e a basso costo).

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

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