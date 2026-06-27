La Nuova Energia. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 27 giugno 2026

LA NUOVA ENERGIA – Low Energy Nuclear Reactions (LENR)

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 27 giugno 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITE di Armando Manocchia è lo scienziato Francesco Celani, fisico e ricercatore.

Attualmernte, le fonti energetiche sono quelle che derivano dall’aria come l’energia eolica; dall’acqua tramite le centrali elettriche o mareomotrici; l’energia solare con i pannelli solari o fotovoltaico; la geotermia, energia derivante dalla terra; l’energia chimica, che deriva dai combustibili fossili come carbone, petrolio e metano; poi ci sono le biomasse cioè il legno, gli scarti agricoli e forestali, le deiezioni di animali ed i rifiuti organici urbani e, ultimo ma non ultimo, il nucleare.

In questa puntata viene affrontato il tema dei temi: senza energia non ci sarebbe vita sul pianeta terra.

La Low Energy Nuclear Reactions (LENR) è prodotta tramite reazioni nucleari a bassa energia (e a basso costo).

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

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