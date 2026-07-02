Belpietro: «Gli ipocriti del Covid vogliono il Quirinale»

Con le ultime notizie relative alla Commissione d’inchiesta sul Covid, la sinistra si sente mancare la terra sotto ai piedi. Gridano al pericolo della deriva autoritaria e temono che una nuova legislatura guidata da un altro esecutivo di centrodestra possa condizionare pericolosamente (per loro) l’elezione del prossimo presidente della Repubblica, evidentemente sgradito alla sinistra.
Ma il direttore Belpietro smonta la narrazione ricordando 25 anni di egemonia progressista al Colle: i Dpcm che privavano i cittadini della libertà e del lavoro, i bombardamenti su Belgrado e poi la guerra in Libia imposta da Napolitano.
a cura di @franborgonovo con @BelpietroTweet
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