Parisi: ‘il negazionismo climatico di una certa politica produce danni’

“Il problema è che più si va avanti, più le temperature peggiorano. Teniamo conto che se in media nel mondo la temperatura sale di 1°, in Italia sale di 2°, per cui gli eventi medio-estremi diventano sempre più frequenti. Certo uno può abituarsi, ma può anche finire al camposanto prima di riuscirci”.

Lo afferma il premio nobel per la fisica Giorgio Parisi, a margine dell’iniziativa ‘Energia, democrazia e pace’, organizzato da Avs.

“Il negazionismo da parte delle politica produce dei danni perché non ci si rende conto che ci troviamo davanti ad un problema serissimo. Inoltre, così non ci si rende conto che passare all’energie rinnovabili è qualcosa che poi ci migliora la vita – conclude Parisi -. Ad esempio, se noi riuscissimo a sostituire il trasporto privato con un trasporto pubblico efficiente consumeremo estremamente meno petrolio e benzina”. ANSA