UE, Kallas: “nuove sanzioni fino a quando la Russia non capirà che non può vincere”

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Mosca: colpita Kiev in rappresaglia per i recenti attacchi

Il ministero della Difesa russo ha scritto su Telegram che la Russia ha effettuato nella notte un massiccio attacco contro Kiev e altre località utilizzando armi a lungo raggio e ad alta precisione lanciate da aria, terra e mare, nonché droni. Il ministero ha aggiunto di aver colpito installazioni militari ed energetiche intorno a Kiev, nonché aeroporti militari in diverse regioni, tra cui Poltava e Dnipropetrovsk, in quella che ha definito una rappresaglia per l’attacco ucraino alle infrastrutture civili.

Kallas: “Oggi nuove sanzioni”

“Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all’Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare-industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell’operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere”. Lo scrive su X l’Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas.
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One thought on “UE, Kallas: “nuove sanzioni fino a quando la Russia non capirà che non può vincere”

  1. Ormai è chiaro che la Kommissione di non eletti dal Popolo, ha ricevuto l’ordine di distruggere l’Europa: le sanzioni sono come il marito che si taglia gli zebedei per far dispetto alla moglie (!) “sanzionare” il metano russo ed il commercio UE-Russia ha distrutto l’economia europea. Inoltre l’invio di militari, aerei, armi… ci mette già di fatto in guerra contro la Russia, che per ora, con grande disappunto dei burattinai della Kommissione, non reagisce.

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