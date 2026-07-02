UE, Kallas: “nuove sanzioni fino a quando la Russia non capirà che non può vincere”

Mosca: colpita Kiev in rappresaglia per i recenti attacchi

Il ministero della Difesa russo ha scritto su Telegram che la Russia ha effettuato nella notte un massiccio attacco contro Kiev e altre località utilizzando armi a lungo raggio e ad alta precisione lanciate da aria, terra e mare, nonché droni. Il ministero ha aggiunto di aver colpito installazioni militari ed energetiche intorno a Kiev, nonché aeroporti militari in diverse regioni, tra cui Poltava e Dnipropetrovsk, in quella che ha definito una rappresaglia per l’attacco ucraino alle infrastrutture civili.

Kallas: “Oggi nuove sanzioni”

“Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Solo un sostegno militare costante all’Ucraina e una maggiore pressione su Mosca possono farlo. Oggi proporrò di sanzionare ulteriori entità che sostengono il complesso militare-industriale russo in risposta agli attacchi. Più Mosca attacca i civili, più sanzioni devono essere imposte. Continueremo ad aumentare il costo dell’operazione fino a quando la Russia non capirà che non può vincere”. Lo scrive su X l’Alto rappresentante Ue per la Politica Estera Kaja Kallas.

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