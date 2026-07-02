Nato, Trump: ‘gli Usa spendono più di tutti’

ImolaOggiESTERI, News 2026

Donald Trump

Donald Trump torna ad attaccare la Nato. “Gli Stati Uniti spendono per la Nato più di qualsiasi altro Paese, e con un ampio margine, per garantirne la protezione, senza trarne alcun vantaggio”, afferma il presidente sul suo social Truth elencano le spese per gli Stati Uniti e alcuni altri Paesi, fra cui l’Italia.

“Stati Uniti 999 miliardi di dollari, Regno Unito 90,5 miliardi, Francia 66,5 miliardi, Italia 48,8 miliardi, Polonia 44,3 miliardi. Le cifre degli altri Paesi, inclusa la Germania, sono molte più basse”, ha messo in evidenza Trump. ANSA

Share

Articoli correlati

La NATO combatterà “fino all’ultimo ucraino”? PIAZZA LIBERTA’, puntata di mercoledì 24 giugno 2026

La NATO combatterà “fino all’ultimo ucraino”? PIAZZA LIBERTA’, puntata di mercoledì 24 giugno 2026

Nato, Rutte

Guerra Iran, Rutte: “dalle basi italiane decollati 500 aerei Usa”

PIAZZA LIBERTA' Manocchia

La NATO combatterà “fino all’ultimo ucraino”? PIAZZA LIBERTA’ ritorna mercoledì 24 giugno 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *