Villa Medicea di Castello, rifiutato pagamento in contanti: protesta dei cittadini

Il 30 maggio 2026 presso Villa Medicea di Castello (detta anche Villa Reale) hanno rifiutato il pagamento in contanti
La stessa cooperativa coopculture a Villa Petraia ha installato la macchinetta che consente anche il pagamento in contanti. Visitando il sito della cooperativa Coopculture https://www.coopculture.it/it/citta/firenze/
risulta che gestisce le biglietterie di buona parte del patrimonio monumentale di Firenze.
Pretendiamo il rispetto dei diritti sanciti dall’Art. 1277 del codice civile che impone l’accettazione del pagamento in moneta avente corso legale (banconote e monete), dall’Art. 693 del codice penale che punisce chiunque rifiuti il pagamento in moneta avente corso legale.
Pretendiamo il rispetto della normativa sulla Privacy.