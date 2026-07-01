Ministero Salute: ‘non ci risultano i 5 decessi per caldo rilevati da Oms’

“Le attuali ondate di calore in Europa sono una ‘prova generale’: in tutta Europa, in questo momento, i pronto soccorso si stanno riempiendo. I servizi di ambulanza stanno registrando numeri record” e “l’Italia ha registrato cinque decessi in 24 ore”. Lo ha affermato afferma in una nota il direttore regionale dell’OMS per l’Europa, Hans Henri P. Kluge, sottolineando la necessità di potenziare le misure di prevenzione.

Risposta del Ministero della Sanità

Per quanto riguarda le dichiarazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità” che ha diffuso il dato dei 5 morti in 24 ore in Italia per il caldo, “a noi attualmente non risultano questi decessi. Come già ho più volte detto, i nostri dati sono ‘just in time’, partono da dati reali che ci vengono comunicati dai Comuni e ad oggi non abbiamo ancora nessun picco da evidenziare”.

Lo ha detto all’ANSA Maria Rosaria Campitiello, capo del dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, a margine di un convegno al Senato. “Noi agiamo sui dati reali, l’Oms fa una conta in proiezione statistica”, ha detto.

Campitiello ha poi spiegato che “domani sarà fatta una rivalutazione, perché i Comuni italiani sono tantissimi e faremo il punto su quanti e quali dati nuovi abbiamo e potremmo dare un dato reale, che probabilmente non coinciderà con quello dell’Oms”. ANSA