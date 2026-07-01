Renzi: “Meloni punta al Colle, la fermeremo. E’ la scendiletto di Trump”

“Fermiamo la corsa di Giorgia Meloni verso il Quirinale”. Lo ha detto Matteo Renzi in un’intervista concessa a Carmelo Caruso sul Foglio

Breve antefatto: un presidente della Repubblica di centrodestra “non è più un tabù”, ma una prospettiva concreta se alle prossime elezioni politiche nel 2027 l’attuale maggioranza dovesse fare il bis. A tracciare questo scenario qualche giorno fa è stata la premier, tornata in tv in piena modalità campagna elettorale. “Si potrebbe superare questo altro grande tabù – ha argomentato Meloni -. Chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti e quindi può legittimamente puntare anche al Colle più alto”.

Il presidente della Repubblica viene eletto ogni 7 anni dal Parlamento in seduta comune. Le ultime elezioni si sono tenute nel 2022, quindi la prossima elezione ordinaria è prevista per il 2029. Meloni ha tracciato la strada: il vero obiettivo delle prossime elezioni non sarà tanto la guida del governo, quanto la presidenza della Repubblica.

“Vuole il Colle, io voglio mandarla a casa”

Renzi non ci sta. “Lei vuole andare al Colle, io mandarla a casa. La premier ha distrutto l’Italia, è la scendiletto di Trump. È più presentabile di Urso, ma rispetto a Urso lo è anche il mostro di Loch Ness – dice oggi al Foglio -. Alfredo Mantovano? Un analfabeta istituzionale. Pensavamo fosse un Gianni Letta, ma era un camerata come tanti. È inadatto. Ha utilizzato i servizi e mosso la guerra al ministro della Difesa. Toccherà a noi ricucire e riportare ordine e decenza”.

Il leader di Italia Viva dice che Meloni “vuole prendersi tutto, ha scoperto le sue carte. Meloni punta al Colle, ma chi troppo vuole nulla stringe e il troppo stroppia. Se a sinistra non prevale la corrente Tafazzi, impediremo a Meloni di prendersi anche la presidenza della Repubblica”. […]

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