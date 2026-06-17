Renzi: ‘noi abbiamo eletto Mattarella, preoccupa un sovranista al Quirinale’

La foto nell’osteria chic di Campo de’ Fiori di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli scatena un putiferio nel campo largo

I leader di Pd, M5s e Avs lanciano, di fatto, l’alleanza di centrosinistra annunciando due appuntamenti di piazza, l’8 luglio e il 15 luglio, uno al Nord e uno al Sud, “per cambiare l’Italia”. Al tavolo della Hostaria Costanza, però, c’era un assente pesante: Matteo Renzi.

“Non saremo mai come i protagonisti di questa foto ma possiamo fare un accordo sui contenuti per evitare che rivinca la peggiore destra che l’Italia abbia mai avuto”, commenta Renzi sui social quello scatto, dopo che “per tutto il pomeriggio i giornalisti ci hanno chiamato chiedendo se siamo arrabbiati perché non siamo nella foto di Schlein, Bonelli, Conte, Fratoianni”.

“E perché – riprende – dovremmo essere arrabbiati? Non siamo in quella foto perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra che ha un consenso importante nel Paese, ma insufficiente a vincere e insufficiente a governare. Non abbiamo le stesse idee dei protagonisti di questa foto su molti temi: dal garantismo alla crescita economica, dall’energia all’Europa. Loro vogliono costituire un nucleo di sinistra-sinistra stretto nella coalizione e hanno tutto il diritto di farlo. Noi siamo un’altra cosa e pensiamo che senza una componente riformista la sinistra non vincerà mai. Però davanti al governo Meloni-Salvini-Vannacci pensiamo che sia giusto costruire un’alleanza programmatica. Ci proveremo, fino alla fine”.

“A noi – conclude l’ex premier – non preoccupa questa foto: preoccupa la foto di un sovranista al Quirinale. Perché noi siamo quelli che hanno eletto Sergio Mattarella, non un sovranista: noi abbiamo combattuto la destra populista, non ci abbiamo fatto un governo insieme. Il centrosinistra ha perso nel 2022 perché si è diviso. Se nel 2027 sarà unito, vinceremo; altrimenti – avverte Renzi – tornerà al potere la destra. C’è una richiesta di unità del popolo del centrosinistra che noi non lasceremo cadere nel vuoto. Se qualcuno vorrà rompere, si assumerà la responsabilità di spiegarlo agli elettori: nel frattempo ci troverete in campagna elettorale a spiegare perché un’alternativa a Meloni-Salvini-Vannacci è possibile. E anche necessaria”.

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