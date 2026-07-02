Renzi: “Facciamo una petizione ‘restituisci il mojito a Salvini'”

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Matteo Renzi

Dalla situazione trasporti alla premier Meloni (che “non ha fatto riforme”) passando per le primarie (“Per me basta vincere”), gli Usa di Trump, il nucleare (“Sono favorevole ma…) e l’Ucraina. Molti gli argomenti affrontati da Matteo Renzi, leader di Italia viva-Casa riformista, nel corso di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario.

Situazione trasporti: “Facciamo petizione ‘restituisci mojito a Salvini’

“Ho preso un treno, una cosa che nell’Italia del 2026 non si dovrebbe mai fare. Salvini ha licenziato il povero Donnarumma e nessuno che licenzi Salvini. Salvini deve essere restituito ai mojito, al suo amore. Facciamo una petizione: ‘Restituisci anche tu il mojito a Salvini'”. Renzi ha risposto così a una domanda sul ritardo del treno sul quale viaggiava stamattina per raggiungere Roma.

Peggiori ministri? Urso-Tajani fotofinish bello”

“Il podio dei peggiori del governo? La mia personale preferenza è che Urso sia il peggio per gli italiani. Stanno facendo una gara, Salvini è terzo, Urso-Tajani è un fotofinish molto bello su chi fa peggio le cose”.

Sul fisco: “Masochista parlare di patrimoniale anziché attaccare Meloni”

Patrimoniale? “In un Paese nel quale Giorgia Meloni ha aumentato la pressione fiscale fino al 43% è masochista anziché attaccarla sul fatto che lei ha aumentato la pressione fiscale, mettersi a discutere dell’aumento delle tasse. Dopodiché, sulla patrimoniale in quanto tale, io ho spiegato numeri alla mano con evidenza scientifica che una cosa è sostenere la progressività delle imposte e siamo tutti d’accordo, altro è dire facciamo una norma ad hoc in più per aumentare le tasse”.

Sul nome per il Colle: “Viene fuori alla fine”

Cinque nomi per il Quirinale? “Il nome del presidente viene fuori alla fine. Mattarella è venuto fuori in un cinema dopo che per giorni nessuno lo considerava tra i papabili. la capacità di eleggere un presidente della Repubblica è inversamente proporzionale al tempo che si dedica a questo argomento, cioè tutti quelli che dicono io faccio il presidente Repubblica, poi quando si arriva alle elezioni non sono capaci di farlo e fanno i disastri. La vera operazione è lasciare fare e al momento opportuno ci siano i professionisti in campo”.

“Giorgia Meloni è entrata in campo, ha detto ‘io voglio che la destra elegga il presidente della Repubblica’, sottotitolo: ‘Io Giorgia Meloni voglio andare al Quirinale’. Non è eversivo, è legittimo, però io penso anche chi del centrosinistra dividendosi manda Meloni al Quirinale sarà rincorso con i forconi dal popolo del centrosinistra”, ha aggiunto. E poi ha scherzato: “In sintesi se il centrosinistra è unito vince il centrosinistra e di nomi ce ne sono molto più di quattro, ce ne sono 6-7, six seven”.

Tratto da www.adnkronos.com

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