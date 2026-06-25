Telegraph: 50.000 migranti irregolari e criminali stranieri sono scomparsi in GB

Secondo quanto rivelato dal Telegraph, oltre 50.000 migranti irregolari e criminali stranieri sono scomparsi nel Regno Unito dopo essersi dati alla fuga

Dati interni del Ministero dell’Interno mostrano che i 50.000 migranti irregolari, tra cui 1.200 criminali stranieri, risultavano irreperibili nei sistemi governativi. I dati, ottenuti dall’ispettore capo indipendente per le frontiere e l’immigrazione e risalenti a dicembre 2024, indicano un numero maggiore di migranti irregolari “scomparsi” rispetto ai richiedenti asilo in attesa di una decisione iniziale da parte del Ministero dell’Interno. A marzo, risultavano 48.758 i migranti in attesa di una decisione sulla richiesta di asilo.

Oltre ai criminali stranieri che si sono sottratti all’espulsione, il totale comprende persone a cui è stato negato l’asilo e che si sono poi date alla fuga per evitare di essere rimpatriate, e migranti che hanno attraversato la Manica in cerca di asilo e che sono scomparsi dopo essere stati rilasciati su cauzione.

I migranti, nel sistema di immigrazione, sono tenuti a mantenere contatti regolari con il Ministero dell’Interno attraverso gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge sulla libertà vigilata. La mancata osservanza di tali obblighi può comportare la classificazione dei migranti come latitanti e l’avvio di azioni coercitive come l’arresto e la detenzione.

La rivelazione giunge mentre Shabana Mahmood si prepara a lanciare la prossima settimana una nuova legge per impedire ai migranti di “aggirare il sistema” utilizzando le leggi sui diritti umani per evitare l’espulsione.

La signora Mahmood raddoppierà il budget per le forze dell’ordine in materia di immigrazione – che si occupano di individuare, detenere ed espellere i migranti irregolari – portandolo da 681 milioni di sterline nel 2023-24 a 1,33 miliardi di sterline nel 2028-29. Il numero di agenti addetti alle forze dell’ordine aumenterà da 4.500 a 7.300 nello stesso periodo.

Il numero di arresti di migranti durante le retate contro il lavoro illegale è salito a 12.300 tra luglio 2024 e la fine di dicembre 2025, con un aumento dell’83% rispetto ai 18 mesi precedenti.

Quasi 70.000 migranti irregolari e criminali stranieri sono stati allontanati e espulsi da luglio 2024, con un aumento del 41%. Di questi, 10.000 erano cittadini stranieri condannati per reati. Tuttavia, attualmente ci sono 19.779 cittadini stranieri condannati per reati che vivono nella comunità in attesa di essere rimpatriati dopo aver scontato la pena detentiva. Si tratta di un numero record, in aumento rispetto ai 7.869 del 2019.

Le linee guida del Ministero dell’Interno definiscono un latitante come una persona che è sfuggita alla detenzione per violazione delle norme sull’immigrazione o che ha violato le condizioni della propria libertà su cauzione. La sua ubicazione è sconosciuta e tutte le procedure obbligatorie per ristabilire i contatti, come e-mail e telefonate, sono fallite.

Il Ministero dell’Interno dispone di un team dedicato alla ricerca dei latitanti, che collabora con la polizia, altre agenzie governative e aziende private per rintracciare i latitanti. Qualora riescano a ottenere informazioni di contatto o di localizzazione, possono inviare una squadra di intervento.

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