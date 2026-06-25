Roma, lite tra straniere: donna trascinata per i capelli

Momenti di panico all’Esquilino dove nella mattinata di mercoledì 24 giugno una lite tra due donne è degenerata, con una delle due che è stata trascinata per i capelli lungo i portici. I fatti sono accaduti in piazza Vittorio Emanuele II. Tra le due, una di nazionalità georgiana e l’altra cinese, è scattato un diverbio scaturito per futili motivi.

Dalle parole, però, si è passati ai fatti con la prima che si è scagliata contro l’altra, strattonandola e prendendola per i capelli, trascinandola. La ferita, che ha denunciato la rivale, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118. Trasportata in ospedale in codice giallo, è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per fare piena luce sulla vicenda.

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