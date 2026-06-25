Nave ong Solidaire traghetta 43 migranti nel porto della Spezia

La nave ong “Solidaire” è approdata nelle prime ore del mattino del 23 giugno al Porto della Spezia

Dall’imbarcazione sono scesi 43 migranti, di cui 10 di nazionalità gambiana, 20 di nazionalità nigeriana, 7 senegalesi, 5 di nazionalità ghanese e 1 dal Sudan. A bordo, tra gli altri, 5 donne e 7 minori stranieri non accompagnati. Nessun migrante ha avuto necessità di ricorrere alle cure ospedaliere.

La maggior parte dei migranti è stata trasferita nei centri di accoglienza della Liguria, mentre altri sono stati trasferiti fuori regione; 7 quelli accolti nelle strutture della provincia.

Le operazioni di sbarco e gli screening di salute e di vulnerabilità dei migranti si sono svolte secondo l’organizzazione coordinata dalla Prefettura della Spezia: sono state applicate le nuove regole procedurali introdotte dal Patto Europeo per la migrazione e l’asilo entrate in vigore il 12 giugno scorso.

Il Prefetto della Spezia Andrea Cantadori ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalle Forze di polizia, dagli Enti, dalle Istituzioni locali e nazionali e dalle associazioni del terzo settore e per la proficua sinergia che ha garantito la puntuale applicazione della normativa di recente introduzione.

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