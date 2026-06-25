Gb, 14enne scomparsa trovata morta: arrestato coetaneo

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Lilly, la 14enne, scomparsa da alcuni giorni a Blaina, nel Galles meridionale

La ragazzina è stata trovata senza vita nella tarda serata di lunedì 22 giugno, intorno alle 22:10. La polizia di Gwent ha rinvenuto il corpo senza vita dell’adolescente nascosto tra la vegetazione all’interno del Duffryn Park, noto anche come Pilgrims Park, a circa 800 metri dal luogo in cui era stata vista per l’ultima volta.

Arrestato un 14enne

Dopo il ritrovamento del corpo, le autorità locali hanno avviato un’indagine per omicidio, che in poche ore ha portato all’arresto di un ragazzo di 14 anni, residente nella stessa zona della vittima e attualmente sotto custodia. L’identificazione formale del cadavere non è ancora avvenuta, ma la famiglia della studentessa, di cui si conosce soltanto il nome, è stata informata ed è assistita dagli agenti.

L’ultimo avvistamento

Lilly era stata vista per l’ultima volta sabato 20 giugno intorno alle 18:50 in High Street, la via principale del paese, con indosso un lungo abito nero. Una residente ha raccontato di averla incrociata fuori da un negozio di kebab mentre sembrava aspettare qualcuno: “Le ho detto che era bellissima. Poi ha attraversato la strada e si è incamminata verso la chiesa”. Da quel momento il suo telefono è risultato irraggiungibile.

Le ricerche e le indagini

Domenica erano scattate le ricerche con droni e decine di uomini, accompagnate dai disperati appelli social della madre e dei parenti che le chiedevano di farsi viva in qualsiasi modo. Martedì la cittadina gallese si è svegliata presidiata da un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, concentrate soprattutto attorno a una tenda blu della scientifica montata nel parco, vicino a un campo nei pressi dell’incrocio con la A467. L’ispettore capo Steven Thomas, responsabile delle indagini, ha invitato la cittadinanza a collaborare e a evitare speculazioni online che potrebbero compromettere l’inchiesta: “Le indagini sono in corso per accertare le circostanze del decesso. Chiunque fosse in possesso di informazioni utili è pregato di contattarci attraverso i canali della polizia”.

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