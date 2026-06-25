Ostia Antica, 35enne romeno ucciso a coltellate

Un omicidio si è consumato all’alba di oggi a Ostia Antica, quartiere a ridosso del mare di Roma

Un uomo di 35 anni, di nazionalità romena, è stato ucciso questa mattina in seguito a una violenta aggressione avvenuta all’esterno di un bar situato in via di Castel Fusano, all’altezza del civico 17, nella zona della cosiddetta Longarina.

Ucciso davanti al bar

Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato intorno alle 5 del mattino. La vittima, nota alle forze dell’ordine, è stata raggiunta da diversi fendenti sferrati con un’arma da taglio. Le ferite riportate sono apparse sin da subito gravissime. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia. Nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita, il 35enne è deceduto poco dopo il ricovero a causa dell’entità delle lesioni.

Le indagini

Le indagini sono affidate ai carabinieri della locale stazione di Ostia Antica, supportati dai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ostia. I militari hanno effettuato i rilievi tecnici sul luogo del delitto e sono attualmente al lavoro per ricostruire l’accaduto. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, fondamentali per delineare la dinamica dell’aggressione e risalire all’identità degli autori del gesto.

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