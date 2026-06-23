Concesio, 4 ragazzine palpeggiate in piscina: arrestato indiano

Quattro ragazzine, lasciate in piscina dai genitori, erano diventate la sua preda. Le ha avvicinate e ha iniziato a palpeggiarle, ma il direttore della struttura si è accorto di tutto e ha lanciato l’allarme mettendo in salvo le giovanissime. Siamo a Concesio (Brescia) dove un 23enne di origine indiana, è stato arrestato.

Ragazzine palpeggiate al centro sportivo

La vicenda è accaduto domenica pomeriggio in un centro sportivo. Le ragazzine stavano trascorrendo la giornata in piscina. Secondo quanto ricostruito, il 23enne ha approfittato di un momento in cui i genitori si erano allontanati per avvicinare le ragazzine. Le avrebbe bloccate e palpeggiate. Il direttore del centro si è accorto di tutto e ha chiamato i carabinieri. Il 23enne è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale aggravata.

Le quattro minorenni, visibilmente scosse, sono state sentite in modalità protetta e hanno confermato l’accaduto. Il 23enne lunedì mattina è stato trasferito nel carcere di Canton Mombello.

www.today.it