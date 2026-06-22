Starmer si dimette, von der Leyen: “UE e Ucraina più sicure grazie a te”

Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street, a Londra.
Von der Leyen: “Ue e Ucraina più sicure grazie a te”
“Molti leader impiegano anni per diventare lo statista che tu sei riuscito a diventare in soli due anni. La sicurezza dell’Europa e dell’Ucraina è più solida grazie a te. Grazie, caro Keir”. Così, con un post su X, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha salutato e ringraziato Starmer dopo l’ufficialità delle sue dimissioni da primo ministro britannico.
It can take many leaders years to grow into the statesman you became in just two years.
European and Ukrainian security is stronger because of you.
Thank you, dear Keir. pic.twitter.com/XkX53ZEG4b
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2026