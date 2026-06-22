Starmer si dimette, von der Leyen: “UE e Ucraina più sicure grazie a te”

Keir Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street, a Londra.

Von der Leyen: “Ue e Ucraina più sicure grazie a te”

“Molti leader impiegano anni per diventare lo statista che tu sei riuscito a diventare in soli due anni. La sicurezza dell’Europa e dell’Ucraina è più solida grazie a te. Grazie, caro Keir”. Così, con un post su X, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha salutato e ringraziato Starmer dopo l’ufficialità delle sue dimissioni da primo ministro britannico.