Sala, urgenza è la crisi climatica mentre la destra pensa all’immigrazione

Milano, Sala: “Il caldo estremo dimostra che la questione climatica è un’urgenza”

“La questione climatica in questo momento sembra essere sparita dalle agende politiche del mondo e questo spostamento verso governi di destra automaticamente ha portato tutto il dibattito su sicurezza e immigrazione”. Lo ha osservato il sindaco di Milano Giuseppe Sala commentando il grande caldo che sta attanagliando molte città del mondo, tra cui Milano dove si toccheranno anche nei prossimi giorni 37-38 gradi.

“Lo capisco ma fino a un certo punto perché le grandi questioni come quella climatica non possono essere abbandonate – ha aggiunto -. Sono reduce da Londra, anche lì faceva un caldo furioso e sono forse anche meno attrezzati. Ero con gli altri sindaci C40”, cioè dell’associazione delle città che lottano contro il cambiamento climatico. Anche per combattere le isole di calore la Città metropolitana di Milano ha avuto 3 milioni di euro per realizzare progetti di forestazione urbana nell’ambito del Pnrr. E proprio durante un evento ha presentato i risultati. “È una piccola risposta ma incisiva che sfrutta l’occasione del Pnrr – ha osservato Sala -. Forestazione, depavimentazione e creazione di zone di ombra, è un lavoro che richiederà molto tempo però siamo partiti e continueremo”.’

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