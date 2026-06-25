Firenze, giovane immigrato scarrella una pistola in piazza

Un video sui social che mostra un giovane immigrato mentre maneggia con disinvoltura una pistola in una piazza di Firenze, nel quartiere di San Jacopino, è stato segnalato alle forze dell’ordine dal Comitato spontaneo dei residenti della zona, la stessa dove nel giugno 2023 fu sequestrata la bimba Kata dentro un ex hotel occupato da abusivi.

Si nota il ragazzo che, seduto, con aria compiaciuta fa scarrellare l’arma e mostra di saperla impugnare. Le immagini hanno messo in allarme i residenti. Il luogo riporta a piazza Dalla Piccola.

“Che l’arma sia vera o una scacciacani poco importa, basta a terrorizzare chiunque e visto le gravi situazioni di sicurezza che la zona sta soffrendo questo” episodio “fa traboccare il vaso”, afferma il presidente del Comitato Cittadini attivi per San Jacopino. “Ormai questi soggetti sicuramente conosciuti alle forze di polizia spadroneggiano in tutte le zone e se non hanno la pistola hanno il coltello facile – spiega il Comitato – Il fatto è successo in tarda serata quando uno di questi soggetti spavaldamente ha mostrato il suo repertorio da gangster con una pistola in mano e scarrellava il caricatore in bella vista facendosi riprendere e pubblicando il video sui social”. ANSA