Francia, tentato stupro e tentato omicidio: fermato bambino di 10 anni

Un bambino di 10 anni accusato di tentato stupro e tentato omicidio di una ragazza di 22 anni a Saint-Brieuc

Il bambino è sospettato di aver tentato di stuprare e uccidere una donna di 22 anni in una zona boschiva di Saint-Brieuc il 15 giugno. È stato formalmente incriminato mercoledì 24 giugno per aggressione con coltello e tentato stupro ai danni di una donna di 22 anni, ha annunciato la procura di Saint-Brieuc.

La giovane donna stava facendo esercizio fisico in una zona boschiva di Saint-Brieuc il 15 giugno “quando un uomo l’ha avvicinata e le ha ordinato di spogliarsi, cosa che lei si è rifiutata di fare”, ha dichiarato il procuratore Julien Wattebled in un comunicato stampa. L’aggressore l’ha quindi accoltellata due volte, una al braccio e una all’addome, prima di fuggire.

Martedì, gli agenti di pattuglia hanno individuato “un individuo corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima” e gli hanno rinvenuto un coltello identico a quello usato nell’aggressione.

Il sospettato ha confessato il crimine

Il sospettato, di dieci anni e mezzo, è stato trattenuto per 12 ore, periodo poi rinnovato dalla procura. Durante l’interrogatorio, ha confessato il crimine, secondo quanto dichiarato dal procuratore di Saint-Brieuc.

Mercoledì è stata aperta un’indagine giudiziaria per tentato omicidio e tentato stupro con arma, e il minore è stato formalmente incriminato.

“Sono state prese misure per il suo ricovero ospedaliero”

Poiché la legge non prevede provvedimenti penali per minori di questa età, il giudice istruttore ha disposto un provvedimento giudiziario educativo provvisorio (MEJP), che vieta al ragazzo di uscire di casa tra le 22:00 e le 6:00 e di contattare la vittima.

“Il rispetto di questa misura sarà monitorato dai servizi di giustizia minorile e sono già stati presi provvedimenti per far ricoverare l’accusato in ospedale”, ha aggiunto Julien Wattebled.

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