Bolzano, violenta rissa tra migranti: tre espulsi

Una violenta rissa, scoppiata verso le sette di sera di venerdì nel centro di Bolzano, ha coinvolto almeno sei cittadini stranieri con inseguimenti, pugni e calci tra via Leonardo Da Vinci e via Goethe.

Una scena che ha spaventato bolzanini e turisti, che affollavano le strade e i locali della zona nel fine settimana. Alcuni si sono rifugiati nei negozi per la paura di essere raggiunti dai colpi.

Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale, con il supporto di carabinieri e polizia di Stato. Due protagonisti della rissa hanno avuto bisogno delle cure del pronto soccorso.

La polizia ha individuato tre cittadini stranieri coinvolti per i quali la questura ha disposto un decreto di espulsione dal territorio nazionale.

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