Il delirio di Richard Gere: “in Italia è illegale salvare i migranti in mare”

“L’Italia cristiana lascia annegare i migranti in mare: è “surreale”. Ed è “vergognoso” che l’amministrazione Trump li definisca “parassiti” e “alieni”

A Berlino, Richard Gere, alla Hertie School per sostenerne un’iniziativa sui rifugiati, ha insistito proprio sull’Italia, richiamando una legge che lascia chi è in mare senza soccorso. “È incredibile. Un paese cristiano, come si può immaginare?”

Io e mia moglie stavamo visitando degli amici in Italia e un amico ci ha chiamato e ci ha detto: ‘Sapevate di questa nuova legge in Italia?’ Ho risposto: ‘No’. Lui ha detto: ‘C’è una nuova legge che rende illegale salvare le persone nel Mediterraneo. È illegale salvare le persone’. Ho detto: ‘No, non può essere vero’.

E ho fatto qualche telefonata. E sì, era vero. Una legge che rende illegale aiutare chi sta annegando. È incredibile. Un Paese cristiano, è davvero immaginabile? L’immagine di questo, l’immagine cristiana di Gesù che salva le persone in acqua, non è illegale salvare chi sta annegando. Quindi non riuscivo a crederci. Non era possibile, ma lo era ed era surreale”.

https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/people/2026/06/04/richard-gere-nellitalia-cristiana-e-illegale-salvare-i-migranti_9cd52cd3-f0af-47ff-8fba-06b061ad641c.html