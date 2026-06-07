Risse a Jesolo, torna l’incubo “maranza”: identificati tre minori

Primo assaggio d’estate e a Jesolo (Venezia) e subito è scattato l’allarme: torna l’incubo “maranza”

Identificati tre minori protagonisti in due risse fra giovanissimi. Due gli episodi fra sabato 30 maggio e lunedì 1° giugno: tre i ragazzi identificati dai carabinieri, due italiani (di seconda generazione) e un nordafricano, tutti fra i 15 e i 16 anni, provenienti da Jesolo, Eraclea e dal Trevigiano.

La prima pesante rissa è scoppiata sabato sera negli arenili, la seconda si è verificata nel pomeriggio di lunedì scorso, una ventina in tutto le persone coinvolte. Episodi collegati, secondo i carabinieri di Jesolo, anche perché è stato accertato che almeno una persona fosse presente in entrambe le occasioni. Se i giovani individuati dovessero essere già noti alle forze dell’ordine, potrebbero essere destinatari della misura del Daspo urbano.

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