Marsiglia, 35enne accoltellato a morte da un trans con passaporto pakistano

Marsiglia: un uomo di 35 anni è stato accoltellato a morte nella sua abitazione; un uomo transgender, nato in Germania nel 2004 e in possesso di un passaporto pakistano che lo identifica come donna, è stato portato davanti a un giudice con l’accusa formale di omicidio

Due giorni dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 35 anni, accoltellato a morte nella sua abitazione nel quartiere Belle-de-Mai, un uomo transgender che si era recato in commissariato dopo l’accaduto per confessare il crimine, è stato portato davanti a un giudice domenica per l’incriminazione formale.

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Il giovane, che secondo il suo stato civile è di sesso femminile, è stato arrestato e successivamente consegnato agli inquirenti della DCT (Direzione Centrale di Sorveglianza Territoriale). Si sono verificati alcuni problemi tecnici durante la procedura di fermo.

Nonostante il passaporto pakistano indichi che è di sesso femminile, il sospettato, nato in Germania nel 2004, è in realtà in fase di transizione di genere. Seguendo le sue indicazioni, la polizia ha ritrovato l’arma del delitto, un coltello, in strada. A quanto pare, l’uomo se ne era disfatto dopo aver accoltellato la vittima due volte. Contemporaneamente, è stato chiamato uno psichiatra per valutare il sospettato.

La valutazione ha concluso che la sua capacità di giudizio era compromessa, ma non completamente assente, e l’uomo è rimasto in custodia.

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