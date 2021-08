Sindaco leghista regala 10 euro a chi si vaccina

Varallo: 10 euro a chi si vaccina. ‘Ho pensato di rivolgermi a te, cittadino di Varallo, che ancora non ti sei vaccinato, qualunque età tu abbia dai 12 in su: tu mettici la decisione al resto ci penso io! Quando sarai dotato di green pass, ti offrirò di tasca mia un buono da 10 euro da spendere nelle attività cittadine’. A scambiare 10 euro per un vaccino è il sindaco del Comune di Varallo, Eraldo Botta, eletto in quota Lega.

10 euro a chi si vaccina “è semplicissimo”

‘Come fare? E’ semplicissimo – continua su Facebook il sindaco -. Manda il tuo nominativo con il codice fiscale e un recapito telefonico al mio numero o alla mia mail, prenderò l’appuntamento per te, che in seguito ti verrà comunicato dai servizi dell’ASL e potrai utilizzare anche un servizio navetta gratis per raggiungere il luogo della vaccinazione. Un fraterno abbraccio’. lapressa.it

