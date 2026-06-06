Roma: rissa con mazze e bottiglie, colombiano accoltellato

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cocci di bottiglia

Un ragazzo colombiano di 26 anni è stato picchiato, accoltellato e ferito gravemente al naso nel corso di una violenta rissa scoppiata di notte in via Gela, nel quartiere Alberone. La vittima è stata ricoverata all’ospedale San Giovanni con una prognosi di trenta giorni per la frattura del naso e tagli in varie parti del corpo. Sul caso indagano gli agenti del reparto volanti e del commissariato Appio.

La rissa tra due gruppi

Secondo alcuni testimoni, alla zuffa avrebbero preso parte una decina di giovani, poi fuggiti. A terra è rimasto solo il 26enne. Sul posto sono stati trovati cocci di bottiglie, utilizzati durante lo scontro insieme a mazze. La chiamata alla polizia era partita proprio per segnalare il violento confronto in atto tra due gruppi.

Le indagini

I resti della battaglia sono stati repertati dalla polizia scientifica, con l’obiettivo di raccogliere impronte e indizi utili a risalire agli aggressori. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere della zona, per individuare i frame utili a identificare i partecipanti allo scontro.

Il ferito, ricoverato all’ospedale San Giovanni, si è chiuso nel silenzio. Tuttavia, la gravità della prognosi impone comunque lo svolgimento delle indagini. Gli investigatori potrebbero sentire di nuovo la vittima nei prossimi giorni per raccogliere ulteriori elementi.

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