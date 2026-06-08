New York, 6 persone accoltellate alla Penn Station. L’aggressore avrebbe “problemi psichici”

New York – Sei persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto alla Penn Station, uno dei principali nodi del trasporto cittadino

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, tutte le vittime sono state trasportate in ospedale e una di loro versa in condizioni gravi. Il presunto responsabile è stato arrestato sul posto. Le autorità hanno invitato residenti e visitatori a evitare l’area, avvertendo della possibilità di rallentamenti del traffico, chiusure stradali e disagi al trasporto pubblico.

Secondo una fonte della polizia di New York coinvolta nelle indagini e citata da Cbs News, l’accoltellamento sarebbe stato un atto di violenza casuale. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni dell’aggressione.

L’episodio è avvenuto a pochi metri dal Madison Square Garden, dove in serata è atteso il presidente Donald Trump per assistere a gara 3 della Finale Nba tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs, che comunque avrebbe richiamato nella zona tantissimi appassionati. La presenza del capo della Casa Bianca aveva già portato a un significativo rafforzamento delle misure di sicurezza nell’area, con un imponente dispiegamento di agenti del Secret Service, del Dipartimento di Polizia di New York e di altre agenzie federali e locali.

Il sindaco: “Inaccettabile violenza”, dubbi sulla salute mentale dell’aggressore

La Penn Station rappresenta uno degli snodi più importanti della rete dei trasporti di New York e serve mediamente circa 600mila passeggeri al giorno. Proprio per questo l’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra le autorità cittadine. A confermare il bilancio di sei feriti è stato il sindaco Zohran Mamdani con un messaggio pubblicato su X: “Il mio pensiero va a tutti i feriti, ai loro cari e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza”.

Il sindaco ha inoltre spiegato che gli agenti della polizia di Amtrak sono intervenuti rapidamente riuscendo a fermare l’attacco e ad arrestare il sospetto. Sul caso è intervenuto anche il revisore dei conti della città, Mark Levine, che ha avanzato l’ipotesi di problemi psichici alla base del gesto. “Molti interrogativi importanti sorgono sul fatto che questo sospetto sia sfuggito alle cure di un sistema di salute mentale fin troppo permeabile”, ha scritto sui social. Gli investigatori, tuttavia, non hanno ancora chiarito le ragioni dell’aggressione.

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