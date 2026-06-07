Como, accoltellato 19enne tunisino: è grave

Como si è svegliata con una notizia gravissima arrivata dal cuore della città

Nella notte tra sabato e domenica, come già anticipato, un ragazzo di 19 anni è stato ferito con un coltello in piazza Volta, una delle zone più frequentate della movida cittadina. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 2, quando la piazza era ancora piena di giovani. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio dei carabinieri, tutto sarebbe nato da un confronto degenerato rapidamente nella zona vicina a via Rubini.

Il giovane, di origine tunisina, è stato colpito all’addome ed è rimasto ferito in modo molto serio. Le persone presenti hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Como, che hanno prestato le prime cure in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

Il ragazzo è stato poi affidato ai soccorritori del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico e si trova ora ricoverato in rianimazione.

Le indagini

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare la persona che avrebbe colpito il diciannovenne. In queste ore vengono raccolte testimonianze e verificati eventuali filmati delle telecamere presenti nella zona.

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