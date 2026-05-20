Apriti cielo! PIAZZA LIBERTA’, puntata di mercoledì 20 maggio 2026

ImolaOggi CRONACA, In risalto, PIAZZA LIBERTA'

Manipolazione del tempo e del clima, una “guerra ambientale silenziosa”

Apriti cielo! PIAZZA LIBERTA’, puntata speciale di mercoledì 20 maggio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta.

Ospite di Armando Manocchia è la dottoressa Maria Heibel di Nogeoingegneria.com con cui si parla dell’immarcescibile fenomeno globale delle scie chimiche, della manipolazione del tempo e del clima e dell’alterazione indotta dell’atmosfera terrestre; fattori che hanno implicazioni profonde sugli equilibri ambientali, dalle prime sperimentazioni atomiche del Novecento fino alla  trasformazione in laboratorio e campo di battaglia.

Maria Heibel ha studiato Scienze politiche e Storia con indirizzo educativo all’Universià Goethe di Francoforte, conseguendo anche una laurea in Pedagogia. Ha maturato esperienze professionali in ambito scolastico, marketing, sociale e artistico. Dal 2012 gestisce il sito Nogeoingegneria.com. E’ curatrice dell’edizione italiana del libro di Rosalie Bertell ‘Pianeta Terra, l’ultima arma di guerra’. E’ coautrice dell’ebook GLOBAL WAR-NING.

La dottoressa Heibel, attraverso l’analisi di documenti storici, ricerche indipendenti e fonti ufficiali, nel suo nuovo libro “Apriti cielo: Manipolazione del tempo e del clima. Quanto è reale?” esamina il ruolo delle tecnologie militari e dei programmi di controllo atmosferico, delineando i contorni di una “guerra ambientale silenziosa”.

In un contesto di crescente opacità, attraverso il testo, Heibel solleva interrogativi cruciali su un’atmosfera governata da algoritmi e strategie geopolitiche, portando l’attenzione su realtà spesso escluse dal dibattito pubblico focalizzato esclusivamente sulla CO2.

Il lavoro si conclude con un appello: ripensare il legame tra umanità e natura, proponendo un nuovo patto tra l’uomo e la Terra: un percorso di guarigione fondato sul rispetto della vita. Insomma, un saggio e sicuramente una puntata, per chi vuole comprendere le trasformazioni invisibili che stanno ridefinendo il nostro futuro.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

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