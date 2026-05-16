Commissione Covid, il punto con l’Avv. Eleonora Coletta. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 16 maggio 2026

COMMISSIONE COVID, facciamo il punto della situazione

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 16 maggio 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta.

Ospite di Armando Manocchia, per parlare della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-3, è l’Avv. Eleonora Coletta, non soltanto bene informata sullo stato dell’arte, ma anche audita dalla Commissione per la nefasta vicenda in cui ha perso il marito e il padre.

Avvocato Pubblico da circa venti anni, prima della ASL di Taranto, ora dell’INAIL, si è sempre occupata dello studio della prevenzione del rischio in sanità. E’ Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Taranto e Consigliere del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati di Taranto.

Dopo la morte del marito e del padre nella terza ondata del “covid” c/o l’Ospedale Moscati di Taranto, ha scritto “Canale terminale”, libro inchiesta sulla sanità pugliese, nel quale denuncia lo scempio compiuto nella psico info pandemia a danno dei pazienti e a favore della cosiddetta “scienza”.

Con l’avvocato Coletta, apprendiamo le novità della Commissione bicamerale che sta indagando sulla cattiva gestione del pandemonio Covid.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

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