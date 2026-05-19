Apriti cielo! PIAZZA LIBERTA’ ritorna mercoledì 20 maggio 2026

ImolaOggi CRONACA, In risalto

PIAZZA LIBERTA' Manocchia

Mercoledì 20 maggio 2026 ci sarà una puntata speciale di PIAZZA LIBERTA’, il programma che fa la differenza tra propaganda e informazione, condotto da Armando Manocchia, direttore di ImolaOggi.

Ospite sarà la dottoressa Maria Heibel di Nogeoingegneria.com con cui si parlerà dell’immarcescibile fenomeno globale delle scie chimiche, della manipolazione del tempo e del clima e dell’alterazione indotta dell’atmosfera terrestre; fattori che hanno implicazioni profonde sugli equilibri ambientali, dalle prime sperimentazioni atomiche del Novecento fino alla  trasformazione in laboratorio e campo di battaglia.

Maria Heibel ha studiato Scienze politiche e Storia con indirizzo educativo all’Universià Goethe di Francoforte, conseguendo anche una laurea in Pedagogia. Ha maturato esperienze professionali in ambito scolastico, marketing, sociale e artistico. Dal 2012 gestisce il sito Nogeoingegneria.com. E’ curatrice dell’edizione italiana del libro di Rosalie Bertell ‘Pianeta Terra, l’ultima arma di guerra’. E’ coautrice dell’ebook GLOBAL WAR-NING.

La dottoressa Heibel, attraverso l’analisi di documenti storici, ricerche indipendenti e fonti ufficiali, nel suo nuovo libro “Apriti cielo: Manipolazione del tempo e del clima. Quanto è reale?” esamina il ruolo delle tecnologie militari e dei programmi di controllo atmosferico, delineando i contorni di una “guerra ambientale silenziosa”.

In un contesto di crescente opacità, attraverso il testo, Heibel solleva interrogativi cruciali su un’atmosfera governata da algoritmi e strategie geopolitiche, portando l’attenzione su realtà spesso escluse dal dibattito pubblico focalizzato esclusivamente sulla CO2.

Il lavoro si conclude con un suo appello: ripensare il legame tra umanità e natura, proponendo un nuovo patto tra l’uomo e la Terra: un percorso di guarigione fondato sul rispetto della vita. Insomma, un saggio e sicuramente una puntata, per chi vuole comprendere le trasformazioni invisibili che stanno ridefinendo il nostro futuro.

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