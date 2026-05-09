Mascherine, tamponi e isolamento sono acqua passata: ora c’è la Biosorveglianza

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 9 maggio 2026 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Ospite del programma condotto da Armando Manocchia è la professoressa Paola Persichetti presidente dell’Associazione Trilly che, attraverso una lunga e minuziosa ricerca e accessi agli atti – che chiunque di noi può fare – ha scoperto cose che noi umani non possiamo neanche immaginare.

E’ stato programmato un Piano di emergenza, ovvero una procedura per attivare rapidamente tutti gli strumenti atti a violare l’articolo 32 della Costituzione Italiana, che era il pilastro del diritto alla salute e definito come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, il quale garantiva cure gratuite agli indigenti e sanciva il divieto di trattamenti sanitari obbligatori perché nessuno può violare il rispetto della persona umana.

Ebbene. Sapete tutti che la Rana dalla bocca larga ha rigettato gli emendamenti 2024 al Regolamento Sanitario Internazionale dell’OMS. Evviva! Brava! Peccato però che sia stato fatto soltanto per dare una parvenza di sovranità politica e sanitaria da rifilare agli affetti da dabbenaggine, che ancora credono ai mestieranti della politica partitica.

Nei fatti, il nuovo Piano pandemico 2025-2029, redatto dai burattini al capezzale di un’Italia sull’orlo di una crisi di nervi che, oltre che di natura politica, è anche economica, culturale, sanitaria e giuridica, mostra nero su bianco che sono stati copiati “paro paro” gli articoli 16 e 18 del RSI-OMS.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta