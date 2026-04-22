Malore improvviso, muore colonnello di 58 anni

Lutto improvviso a Carinola per la scomparsa di Francesco Grimaldi, colonnello dellâ€™Arma dei Carabinieri, venuto a mancare allâ€™etÃ di 58 anni

Lâ€™ufficiale, residente a Velletri, sarebbe stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.Â Secondo le prime informazioni trapelate, a causare il decesso potrebbe essere stato un infarto. Una tragedia che si Ã¨ consumata in maniera repentina, lasciando sgomenta la famiglia e quanti lo conoscevano.

Appena la notizia si Ã¨ diffusa, numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati al fratello, Massimo Grimaldi, consigliere regionale della Lega, e a tutta la famiglia. Attestazioni di stima e vicinanza stanno giungendo dal mondo politico, istituzionale e da colleghi dellâ€™Arma, che ricordano Francesco Grimaldi come un servitore dello Stato.

La morte del colonnello rappresenta una perdita significativa per chi lo ha conosciuto nel suo percorso umano e professionale. In attesa dell’ultimo saluto, resta il dolore per una scomparsa improvvisa che ha colpito profondamente la comunitÃ .

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