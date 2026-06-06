Malore improvviso, Giorgia muore a 21 anni

SASSUOLO. «Giorgia era il sole, la luce che illuminava la nostra famiglia, non per niente il suo colore preferito fin da quando era piccola era il giallo. Giorgia era la gioia allo stato puro e per noi adesso si è spenta la luce. La sua scomparsa così improvvisa ci ha lasciati attoniti, senza parole e senza respiro, ma intrisi di dolore».

Così sussurra Claudio Goldoni, papà di Giorgia, la giovane sassolese che se ne è andata improvvisamente a soli 21 anni nella notte tra domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno per un malore improvviso. […]

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