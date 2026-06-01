Malore improvviso, muore ragazzo di 19 anni a Medole

La comunità di Medole piange Lorenzo Vergna, giovane di 19 anni che nella notte tra sabato e ieri si è spento all’ospedale di Bergamo. Una morte improvvisa che ha colpito tutto il paese, dove il giovane era molto conosciuto, e che ha spinto l’amministrazione Vivaldini a sospendere gli eventi in programma per il 2 giugno, festa della Repubblica.

I soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, di ritorno a casa dopo aver sbrigato alcune commissioni, sabato pomeriggio Lorenzo si sarebbe coricato per riposarsi. A trovarlo nel letto, intorno alle 18.30, in condizioni gravi per un malore fulminante, è stata la mamma che ha dato immediatamente l’allarme. I soccorritori si sono impegnati a lungo per stabilizzare il ragazzo, trasportato quindi in elicottero all’ospedale di Bergamo. Poche ore più tardi, nella notte, il cuore di Lorenzo ha smesso di battere: i medici non hanno potuto far altro che dichiararne la morte.

Lavoratore

Ex studente del liceo artistico Dal Prato di Guidizzolo, dopo l’esperienza scolastica, Lorenzo aveva cominciato subito a lavorare, e il sabato era la giornata della settimana che dedicava agli impegni. Come l’altro ieri, quando la tragedia ha precipitato in un dolore senza fondo la famiglia del ragazzo: oltre alla mamma e al papà, c’è anche una sorella più piccola che adesso chiede del fratello. […]

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