Covid, FdI: Conte smetta di mentire e si faccia audire in commissione

“Giuseppe Conte continua a prendere in giro gli italiani. È ridicolo che vada a raccontare nelle trasmissioni tv di essere disponibile a farsi audire dalla commissione Covid, smentendo come nulla fosse tre anni di lavori della commissione stessa in cui non ha mai collaborato. Ricordo che Conte è componente della commissione, dalla quale latita puntualmente durante i lavori incessanti che stiamo portando avanti, questo dimostra che utilizza la sua funzione al solo fine di evitare di essere audito e raccontare agli italiani dello sperpero di denaro pubblico avvenuto quando era presidente del Consiglio.

Ora la domanda è: quali altre bugie ha detto Giuseppi?”. Lo dichiara in una nota Galeazzo Bignami, capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia.

“L’ex presidente del Consiglio ha avuto due anni di lavori della Commissione Covid – partita in notevole ritardo rispetto all’inizio della legislatura a causa dell’ostruzionismo del ‘campo largo’ – per collaborare con la presidenza della commissione per trovare il modo di farsi audire, ma non l’ha fatto. Inoltre, su oltre cento sedute, ha partecipato ad appena otto, un numero così esiguo da suggerire il sospetto che si sia fatto nominare proprio per fuggire all’audizione, tanto più che il suo collega di partito in commissione, il deputato Colucci, lamenta talora di aver difficoltà a seguire da solo tutti i lavori.

Prima l’ostruzionismo per non far partire la Commissione, ora la mancata audizione. Se non c’è nulla da nascondere, perché nascondersi?”, afferma Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.

“Conte sa perfettamente che l’audizione in commissione dipende soltanto dalla sua volontà. Sono passati due anni dall’inizio dei lavori della commissione Covid, se davvero ha il desiderio di rendere conto agli italiani della gestione della pandemia, si dimetta subito e si faccia audire, come Fratelli d’Italia lo invita a fare da sempre. Soltanto ora che, grazie all’impegno di Fratelli d’Italia e del centrodestra, è messo con le spalle al muro, ritiene di dover chiamare in diretta una trasmissione tv per affermare il contrario di quanto ha dimostrato finora. Ciò è vergognoso. Conte smetta di mentire e di scappare, racconti agli italiani tutto ciò che hanno il diritto di conoscere sulla stagione pandemica, sugli scandali senza precedenti nella storia della Repubblica italiana”, conclude la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.

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