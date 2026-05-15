Commissione Covid, il punto con l’Avv. Eleonora Coletta. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 16 maggio 2026

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 16 maggio 2026 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

per parlare della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria SARS-CoV-3.

Per fare il punto abbiamo invitato l’Avv. Eleonora Coletta, non soltanto bene informata sullo stato dell’arte, ma anche audita dalla Commissione Covid per la nefasta vicenda in cui ha perso il marito e il padre.

Avvocato Pubblico da circa venti anni, prima della ASL di Taranto ora dell’INAIL, si è sempre occupata dello studio della prevenzione del rischio in sanità. E’ Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Taranto ed è Consigliere del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine Avvocati di Taranto.

Dopo la morte del marito e del padre nella terza ondata del “covid” c/o l’Ospedale Moscati di Taranto, ha scritto “Canale terminale”, libro inchiesta sulla sanità pugliese, nel quale denuncia lo scempio compiuto nella psico info pandemia a danno dei pazienti e a favore della cosiddetta “scienza”.

Con l’avvocato Coletta, apprenderemo le novità della Commissione bicamerale che sta indagando sulla cattiva gestione del pandemonio Covid.