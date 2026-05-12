Indagine piano pandemico 2006, prescritte le accuse per Guerra e altri due

Il gup di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per l’ex numero due dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Ranieri Guerra, per l’ex direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco e il dirigente del ministero della Salute, Maria Grazia Pompa, nel procedimento relativo al mancato aggiornamento del piano pandemico del 2006 e alla gestione dell’emergenza Covid arrivato nella Capitale da Bergamo per competenza territoriale.

Per i tre indagati l’accusa era di rifiuto di atti d’ufficio. ANSA